İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam!

İstanbul’da beklenen ekmek zammı resmileşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, İTO Yönetim Kurulu tarafından temmuz ayı toplantısında sunulan yeni azami fiyat tarifesini onayladı.

Ekonomim'e göre, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL, 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı ise 75 TL olarak belirlendi.

En son Aralık 2024’te belirlenen tarifeye göre 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL idi. Yeni kararla birlikte ekmeğe yüzde 20 oranında zam yapılmış oldu.

Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise Adalar ilçesi için belirlenen özel uygulama oldu. Bu ilçede ekmek fiyatlarına yüzde 10 oranında ek artış yapılabilecek. Böylece 200 gram ekmek Adalar’da 16,5 TL’ye kadar satılabilecek.

“FİYAT ÜST SINIRDIR, GRAMAJA GÖRE DEĞİŞEBİLİR”

İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, Meclis’te yaptığı açıklamada, azami fiyatın bir üst sınır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Firmalar bu fiyatın altında satabilir ama üstüne çıkamaz. Fiyat belirlenirken bir de diğer ayrıntı olarak kg fiyatı da veriliyor. Yani ekmeğin kg 75 TL ise 200 gram ekmek 15 TL. 240 gram ekmek ise 18 TL’den satabilir. Bu uygundur. Kara fırınlar 200 gramı yapmakta zorlanıyor. 200 gram ekmek sandviç görüntüsünde oluyor. Bu nedenle 240 gram ekmek yapılıyor ve bu da 18 TL’den satılabiliyor. Ekmek tebliğine uymak kaydı ile ekmek farklı gramajlarda üretilebilir. Gramaj farkı yoksa şikayet edebilirsiniz. İl Ticaret Müdürlüğü fiyat denetlemesi yapıyor.”

İstanbul genelinde birçok fırının farklı fiyat uygulamaları yapması, hem kamuoyunda hem İTO Meclisi’nde tartışmalara neden oldu. Yeni kararın ardından resmi azami fiyat tarifesi uygulanacak ve denetimler İl Ticaret Müdürlüğü tarafından sürdürülecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde fırıncılar odasına bağlı işletmeler de benzer şekilde ekmek fiyatlarını artırmış, fiyatlar İTO kararıyla paralel şekilde uygulanmaya başlanmıştı.