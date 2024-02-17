İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da Şişli'de E-5 Karayolu’nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklette sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan bir kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şişli'de E-5 Karayolu oldu.

Mecidiyeköy’den Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 DKZ 034 plakalı motosiklet, saat 22.00 sıralarında sürücüsü F.S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklette bulunan F.S.E. ve T.E. isimli şahıslar yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda bir şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan iki kişiye müdahale etti.

Yapılan incelemlerde, motosiklet sürücüsü F.S.E’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken T.E. isimli şahısın ise ağır yaralandı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu’nda oluşan trafik, motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da korkunç ölüm! Yürüyen merdivene sıkışan işçi öldüİstanbul'da korkunç ölüm! Yürüyen merdivene sıkışan işçi öldüGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# istanbul # trafik kazası # şişli # son dakika
Çok Okunanlar
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da korkunç ölüm!
25 kilogram eroin minibüsün havalandırma bölümünden çıktı
25 kilogram eroin minibüsün havalandırma bölümünden çıktı
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan ve İbrahim Kalın Almanya'da! Konu Filistin! - Ulusal Haber Hakan Fidan ve İbrahim Kalın Almanya'da! Konu Filistin! - Ulusal Haber THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı THY yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı