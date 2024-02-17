İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şişli'de E-5 Karayolu oldu.

Mecidiyeköy’den Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 DKZ 034 plakalı motosiklet, saat 22.00 sıralarında sürücüsü F.S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklette bulunan F.S.E. ve T.E. isimli şahıslar yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda bir şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan iki kişiye müdahale etti.

Yapılan incelemlerde, motosiklet sürücüsü F.S.E’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken T.E. isimli şahısın ise ağır yaralandı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu’nda oluşan trafik, motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.