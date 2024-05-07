İstanbul'da FETÖ operasyonu! 38 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY terör örgütünün yapılanmasına yönelik yurt genelinde soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir soruşturma düzenlendi.

Soruşturmada, örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi. Yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve evlerin ihtiyaçlarının karşılanıp, örgütsel faaliyetlerinin denetlendiği belirlendi. Soruşturmada, üniversite öğrencileri haricinde lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere, yine örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt mensupları tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde sohbet düzenlendiği ortaya çıkarıldı. Örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen örgüt mensuplarına bağlılıklarını artırmak için sohbetlerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem görmüş şahısların evlerinde yapıldığı tespit edildi.

OPERASYONDA 38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Küçük yaşta çocukların aileleri tarafından, örgüt evlerine ya da örgüt sorumlusuna teslim edildiği teknik ve fiziki takipler sonucunda ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmaların ardından savcılık, örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 38 zanlıyı yakaladı.

İki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.