İstanbul'da korkunç yangın! 29 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı bir binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç yangınla ilgili İstanbul Valiliğinden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 29 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin kaldırıldığı hastanelerde tedavisi devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.