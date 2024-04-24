İstanbul'da lüks araç operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Şube ekipleri, kent genelinde lüks oto kaçakçılığının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Türkiye'ye turistik amaçla gelen yolcuların beraberinde getirdikleri lüks araçların yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını, sahte evrak düzenlenerek tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını tespit etti.

Ele geçirilen bazı araçların Almanya, İsveç ve Polonya ülkelerinden INTERPOL tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

Aktif şekilde kullanılan araçlar ile şüphelileri belirleyen ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Değeri 60 milyon lirayı bulan 17 araca el konuldu.