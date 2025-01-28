İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi!
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 29 Ocak 2025 Çarşamba günü çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
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Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu. 29 Ocak Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.