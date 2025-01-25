İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! BEDAŞ açıkladı

Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu.

26 Ocak Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 26 Ocak 2025 Pazar günü çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi.

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç ​​noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://kesinti.bedas.com.tr/