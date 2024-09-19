İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'da, elebaşılığını yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-26" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt içinde organize suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak elebaşılığını yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da Kuyu-26 operasyonu gerçekleştirildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'daki Kuyu-26 operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu "Kuyu-26" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında firari Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 8️ şüphelinin yakalandığını, bunlardan 6️'sının tutuklandığını, 2️'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Bakan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız️." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, iş yerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Ali Yerlikaya, operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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