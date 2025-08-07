İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı: 7 ayda 110 çete çökertildi!

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 7 ayına ilişkin emniyet verilerini paylaştı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen aylık değerlendirme toplantısına güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri de katıldı.

Vali Gül, kişilere karşı işlenen 8 ana suçta olay sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını ve aydınlatma oranının yüzde 99,4'e çıktığını belirtti.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise yüzde 25,5 düşüş yaşanırken, aydınlatma oranı yüzde 90,4’e ulaştı.

Özellikle hırsızlık türlerinde dikkat çeken oranlar şöyle:

Kapkaç ve otodan hırsızlık: %54 azaldı

Yankesicilik: %42 azaldı

Motosiklet hırsızlığı: %50 azaldı

Evden hırsızlık: %39 azaldı

Dolandırıcılık: %11 azaldı

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE ARANANLAR

Ruhsatsız silah operasyonlarında büyük artış yaşandı. İlk 7 ayda ele geçirilen silah sayısı yüzde 30, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 120 arttı.

Sadece Temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 11.814 kişi yakalandı.

GÜNÜBİRLİK EVLERDE DENETİM ŞARTI

Vali Gül, izinsiz şekilde günübirlik kiraya verilen konutlara yönelik denetimlerde cezai işlem sayısının 20 kat, kesilen ceza miktarının ise 60 kat arttığını belirtti.

Yasal izinle kiraya verilen konutların da denetlendiğini vurguladı.

ORGANİZE SUÇ ÇETELERİ ÇÖKERTİLDİ

2025'in ilk 7 ayında:

166 operasyon düzenlendi

110 organize suç çetesi çökertildi

1.092 kişi yakalandı

793 kişi tutuklandı

226 kişiye adli kontrol uygulandı

Yaklaşık 42 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında:

Operasyon sayısı %18 arttı

Ele geçirilen uyuşturucu hap %74 arttı

Kenevir miktarı 3,5 katına çıktı

“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesiyle bilgilendirilen anne sayısı geçen yıla göre 3 katına ulaştı

SİBER SUÇLAR

Siber suçlarla mücadele tüm hızıyla sürerken, yasa dışı bahis, çocuk istismarı ve dolandırıcılık alanlarında operasyonlar artırıldı.

Trafik güvenliğinde de önemli adımlar atıldı:

Usulsüz çakar kullanımı ciddi oranda düştü

Ticari taksi denetimleri sıklaştırıldı

Düzensiz göçle mücadelede büyük başarı sağlandığını belirten Gül, Mobil Göç Noktaları sayesinde İstanbul’un artık göç gündeminde öne çıkmadığını söyledi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Yaz mevsiminde artan orman yangını riski nedeniyle:

23 Haziran - 15 Ekim arasında ormanlık alanlara giriş ve ateş yakmak yasaklandı

Tarlalarda 10 metre genişliğinde yangın güvenlik bandı oluşturuldu

Havai fişek ve yanıcı ürünlerin kullanımı 28 Ekim'e kadar yasaklandı

Denetimler hem havadan hem karadan sıklaştırıldı