İstanbul'da turist rekoru kırıldı! Son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşıldı

İstanbul, temmuzda ağırladığı 1 milyon 873 bin 97 kişi ile son 10 yılın aylık bazında en yüksek yabancı turist sayısına ulaştı. Kenti yılın 7 aylık döneminde 9 milyon 776 bin 635 yabancı turist ziyaret etti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

İstanbul'da turist rekoru kırıldı! Son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşıldı
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İstanbul, temmuz ayında turist sayısında son 10 yılın rekorunu kırdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kente 2022'nin 7 aylık döneminde 8 milyon 514 bin 806 yabancı turist geldi. Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artarak 9 milyon 776 bin 635 oldu.

Geçen yıl temmuzda 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin ziyaret ettiği kent, bu temmuzda 1 milyon 873 bin 97 yabancı turisti ağırladı. Böylece temmuzda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 arttı.

RUSLAR TEMMUZDA DA İLK SIRADA

Ruslar, Temmuzda kente gelen 185 bin 636 turistle, geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Rusya'yı Almanya, Suudi Arabistan, ABD, İran, Fransa, İngiltere, Irak, Kuveyt, İsrail ve Hollanda takip etti.

Temmuzda 196 ülkeden turist gelen kenti, Solomon Adaları, Kuzey Kore ve Papua Yeni Gine'den birer, Laos ve Doğu Timor'dan 2 kişi ziyaret etti.

Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 766 bin 240 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.

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