İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheliyle ilgili adli işlemler ise sürüyor.

Operasyon kapsamında 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon adet hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.