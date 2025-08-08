İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 5’inin tutuklandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi!
Yayınlanma:

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheliyle ilgili adli işlemler ise sürüyor.

Operasyon kapsamında 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon adet hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardıHafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uyuşturucu operasyon
Günün Manşetleri
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
12 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi!
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Çok Okunanlar
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu
Umman Özkul kimdir? Umman Özkul kimdir?
Çorum'da mandıra yangını: 100'den fazla kuzu telef oldu Çorum'da mandıra yangını: 100'den fazla kuzu telef oldu
Adalet Bakanlığı’ndan görevde yükselme sınavı ilanı Adalet Bakanlığı’ndan görevde yükselme sınavı ilanı