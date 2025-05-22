İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Lüks rezidansta 6 gözaltı
İstanbul Emniyeti, Ümraniye’de lüks bir rezidansta yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Panel sistemleriyle banka hesaplarını yönettikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir üsse ulaştı. Ümraniye’de bulunan lüks bir rezidans dairesinde yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yürütüldüğü tespit edildi.
PANEL SİSTEMİYLE HESAPLAR YÖNETİLDİ
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin panel sistemi kurarak farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden para giriş-çıkış işlemleri yaptıkları ortaya çıkarıldı. Ayrıca “yatır-çek” onaylama ekranı üzerinden aktif işlem gerçekleştirdikleri ve çeşitli haberleşme uygulamaları aracılığıyla bahis içerikli mesajlaşmalar yaptıkları belirlendi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Delillerin toplanmasının ardından adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Rezidansta yapılan aramalarda 26 ofis telefonu, 6 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar ile finansal bilgilerin kaydedildiği dijital kayıt defterine el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı