İstanbul'da "Yüzyılın Dönüşümü"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm planının ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Hedefimiz 5 yıl içinde 600 bini acil, 1.5 milyon riskli yapıyı dönüştürmek" diye konuştu.

İstanbul'da "Yüzyılın Dönüşümü"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü" programında İstanbul'da hedeflenen kentsel dönüşüm planını açıkladı.

Erdoğan, 2012'den beri yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının raporunu sundu.

5 yıllık dönüşüm planını açıklayan Erdoğan, "1.5 milyon riskli yapıyı dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, 350 bin konutun dönüşümüne başlanacağını belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kentsel dönüşüm
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