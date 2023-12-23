İstanbul'da "Yüzyılın Dönüşümü"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm planının ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Hedefimiz 5 yıl içinde 600 bini acil, 1.5 milyon riskli yapıyı dönüştürmek" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü" programında İstanbul'da hedeflenen kentsel dönüşüm planını açıkladı.
Erdoğan, 2012'den beri yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının raporunu sundu.
5 yıllık dönüşüm planını açıklayan Erdoğan, "1.5 milyon riskli yapıyı dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Erdoğan, 350 bin konutun dönüşümüne başlanacağını belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi