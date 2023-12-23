İstanbul'da "Yüzyılın Dönüşümü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü" programında İstanbul'da hedeflenen kentsel dönüşüm planını açıkladı.



Erdoğan, 2012'den beri yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının raporunu sundu.



5 yıllık dönüşüm planını açıklayan Erdoğan, "1.5 milyon riskli yapıyı dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Erdoğan, 350 bin konutun dönüşümüne başlanacağını belirtti.



