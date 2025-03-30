İstanbullular bayramın ilk günü oraya akın etti: Marmaray, vapurlar dolu geçiyor

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. İnsan selinin oluştuğu tarihi semt, havadan görüntülendi.

İstanbullular bayramın ilk günü oraya akın etti: Marmaray, vapurlar dolu geçiyor
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 Ramazan Bayramı’nda güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Eminönü’ne akın etti. Havanın güzel olmasıyla park, vapur iskeleleri ve meydanlar adeta doldu taştı. Öte yandan tarihi semtte yaşanan yoğunluk, havadan görüntülendi.

"MARMARAY, VAPURLAR DOLU GEÇİYOR"

Bayramı Eminönü’nde geçiren vatandaşlardan Mehmet Karahan, "Bayram çok iyi geçiyor. Arkadaşlarla vakit buldukça eğleniyoruz biz geziyoruz. Bugün de Eminönü’ne geldik, dolaşıyoruz arkadaşlarla. Bizim için güzel, ulaşım da ücretsiz. İyi vakit geçirmeye çalışıyoruz, öğrenciyiz biz. Burada kaldık biz. İnsanlar bayramda buradan gitmeye çalışıyor. Diğer bayramlara göre baya bir yoğunluk var zaten bugün biz de şaşırdık. Marmaray, vapurlar full hepsi dolu geçiyor. Zaten bir süre bekledik orada, şuan Marmaray’a gidiyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbullular bayramın ilk günü oraya akın etti: Marmaray, vapurlar dolu geçiyor - Resim : 1

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