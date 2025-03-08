İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapanacak

İstanbullular dikkat! Bugün saat 14.00’ten itibaren Taksim ve Şişhane metro durakları kapatılacak. İstiklal Caddesi’ne giriş için alternatif güzergahlar aranacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapanacak
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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu ve Şişhane İstasyonu İstiklal Caddesi girişi kapatılacak. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da geçici olarak hizmet dışı olacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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