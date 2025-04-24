İstanbullular sokağa döküldü: Binlerce kişi geceyi sokakta geçirdi

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde panik yaşandı. Evlerine girmeye çekinen binlerce vatandaş geceyi camilerde, parklarda ve araçlarında geçirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbullular sokağa döküldü: Binlerce kişi geceyi sokakta geçirdi
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İstanbul’da akşam saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakentte büyük paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından birçok vatandaş evlerine girmeyi reddederek soluğu dışarıda aldı. Kentin dört bir yanındaki parklar, camiler ve açık alanlar adeta dolup taştı.

Özellikle Fatih ilçesindeki parklarda vatandaşların kurduğu çadırlar dikkat çekti. Yatak, yorgan ve battaniyelerle donatılan çadırlarda aileler geceyi geçirdi. Bazı vatandaşlar ise otomobillerinde kalmayı tercih ederken, soğuk havaya karşı ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Parklarda çay ve kahve ile vakit geçirenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla, kent genelindeki birçok cami gece boyunca vatandaşlara açıldı. Şehzade Camii başta olmak üzere çok sayıda ibadethanede vatandaşlar battaniyeleriyle uyuyarak sabahladı. Güvenli alan olarak tercih edilen camiler, depremden etkilenen yurttaşların en çok tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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