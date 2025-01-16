İstanbulluların içtiği suya lağım suları mı karışıyor? İşte korkutan iddianın ayrıntıları

İstanbulluların içtiği suya lağım suyu karışıyor iddiası milyonlarca kişiyi tedirgin etti.

İddianın sahibi Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü... Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Havzanın bakımından sorumlu olan İSKİ'nin görevini yerine getirmediğini öne süren Özlü, "İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor" dedi.

Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin, su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar olduğunu belirtti. Özlü, bu yatırımların, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülükleri kapsadığını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İSKİ'nin 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçtığını öne sürdü.

Faruk Özlü ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün geçen yıl İstanbul ile Düzce'yi "su kardeşi" ilan etme girişimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kabul etmediğini, bunun üzerine Kocaeli ile "su kardeşi" olduklarını kaydetti.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sözlerine İSK'den yalanlama geldi. İstanbul'un içme suyuna atık su karıştığı yönündeki iddiaları asılsız olduğunu belirtildi. İSKİ, Melen Havzası'ndan gelen içme suyunun İSKİ'ye ait artıma tesislerinde yerli ve yabancı tüm standartları sağlayarak şebekeye verildiğini vurguladı.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu deşarj ettiği tespit edilen İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.