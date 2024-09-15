İstanbul'u sağanak vurdu! Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yağışların kısa sürede yoğunlaşabileceği ve şehir içi trafikte daha fazla aksamaya yol açabileceği de bildirildi.