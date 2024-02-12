"İstanbul'u terörle pazarlık edenlere bırakmayacağız!"

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan sosyal medya hesabından DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ın Selahattin Demirtaş'la görüşmesini değerlendirdi.

"İstanbul'u terörle pazarlık edenlere bırakmayacağız!"

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan sosyal medya hesabından DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ın Selahattin Demirtaş'la görüşmesini değerlendirdi. Özkan, "PKK'nın İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'la ne görüşmüştür?" ifadelerini kullandı:

- PKK'nın İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'la ne görüşmüştür? İstanbul'un nüfus krizini, trafik-ulaşım çilesini, deprem-afet riskini, rant-torpil-liyakatsizlik belasını mı? Yoksa hangi partilerle oy pazarlığı yapıp PKK kadrolarını hangi belediyelere sokacaklarını mı? Vatan Partisi olarak uyarıyoruz! Hangi parti ve aday, şehitlerimizin katillerine belediyeleri peşkeş çekme ihanetine düşerse karşısında bizi ve İstanbulluları bulacak. İstanbul'u terörle pazarlık edenlere bırakmayacağız!

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# İbrahim Okan Özkan # vatan partisi # selahattin demirtaş
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