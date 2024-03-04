İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!

İstanbul'un deprem risk haritası herkesin merak konusu. İşte Prof. Dr. Naci Görür açıklaması ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İSTANBUL'DA FAY HATTININ GEÇTİĞİ GÜZERGAH!

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.
Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler

MALTEPE

Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe

PENDİK

Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi

SULTANBEYLİ

Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif

TUZLA

Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstason
Aydıntepe

ATAŞEHİR

İçerenköy


KARTAL

Hürryet
Karlıktepe
Orhantepe
Atalar
Esentepe Petrol İş
Cevizli
Avrupa Yakası Riskli Mahalleler 

ŞİŞLİ

Paşa
Merkez


ZEYTİNBURNU


Maltepe
Seyitnizam
Beştelsiz
Sümer
Veliefendi
Çırpıcı
Telsiz
Nuripaşa
Kazlıçeşme
Yeşiltepe
Merkez Efendi
Gökalp

AVCILAR

Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent

BAĞCILAR

Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe

BAHÇELİEVLER

Şirinevler
Zafer
Kocasinan
Soğanlı
Hürriyet
Yenibosna
Çobançeşme
Cumhuriyet
Fevzi Çakm

BAKIRKÖY

Osmaniye
Kartaltepe
Yeşilköy
Zeytinlik
Şenlikköy
Ataköy 2-5-6
Ataköy 3-4-11
Ataköy 7-8-9
Cevizlik
Yenimahalle
BAŞAKŞEHİR

Ziya Gökalp
Şahintepe
Güvercintepe

BAYRAMPAŞA


Altıntepsi
Muratpaşa
Yenidoğan
İsmetpaşa
Terazidere
Ortamahalle
Yıldırım
Kartaltepe

# deprem
Çok Okunanlar
Tam 24 il 110 ilçe tehlike altında! İşte deprem tehdidi altında olan iller
Tam 24 il 110 ilçe tehlike altında! İşte deprem tehdidi altında olan iller
Çanakkale'deki deprem büyük depremi tetikler mi?
Çanakkale'deki deprem büyük depremi tetikler mi?
İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?
İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?
İstanbul'da deprem oldu!
İstanbul'da deprem oldu!
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
Öne Çıkanlar Saldırı hazırlığındaki İsrail casusu idam eidldi | ULUSAL HABER Saldırı hazırlığındaki İsrail casusu idam eidldi | ULUSAL HABER İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?