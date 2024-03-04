İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!

İSTANBUL'DA FAY HATTININ GEÇTİĞİ GÜZERGAH!

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

Anadolu Yakası Riskli Mahalleler

MALTEPE

Cevizli

Bağlarbaşı

Fındıklı

Girne

Esenkent

Gülsuyu

Aydınevler

Altayçeşme

Gülensu

Yalı

Zümrütevler

Çınar

Altıntepe

Feyzullah

İdealtepe

PENDİK

Kavakpınar

Velibaba

Kaynarca

Ahmet Yesevi

SULTANBEYLİ

Hamidiye

Turgut Reis

Akşemseddin

Mimar Sinan

Mecidiye

Ahmet Yesevi

Abdurrahmangazi

Orhangazi

Yavuz Selim

Hasanpaşa

Adil

Mehmet Akif

TUZLA

Postane

Aydınlı

Şifa

Mimar Sinan

Yayla

İstason

Aydıntepe

ATAŞEHİR

İçerenköy



KARTAL

Hürryet

Karlıktepe

Orhantepe

Atalar

Esentepe Petrol İş

Cevizli

Avrupa Yakası Riskli Mahalleler

ŞİŞLİ

Paşa

Merkez



ZEYTİNBURNU



Maltepe

Seyitnizam

Beştelsiz

Sümer

Veliefendi

Çırpıcı

Telsiz

Nuripaşa

Kazlıçeşme

Yeşiltepe

Merkez Efendi

Gökalp

AVCILAR

Deniz Köşkler

Cihangir

Ambarlı

Merkez

Gümüşpala

Üniversite

Firüzköy

M. Kemal Paşa

Yeşilkent





BAĞCILAR

Yıldıztepe

Evren

Kirazlı

Demirkapı

Hürriyet

Merkez

Fevzi Çakmak

Yenigün

Kemalpaşa

Kazım Karabekir

Çınar

Yenimahalle

Bağlar

İnönü

Yavuz Selim

Mahmutbey

Fatih

Barbaros

Göztepe

Sancaktepe

BAHÇELİEVLER

Şirinevler

Zafer

Kocasinan

Soğanlı

Hürriyet

Yenibosna

Çobançeşme

Cumhuriyet

Fevzi Çakm

BAKIRKÖY

Osmaniye

Kartaltepe

Yeşilköy

Zeytinlik

Şenlikköy

Ataköy 2-5-6

Ataköy 3-4-11

Ataköy 7-8-9

Cevizlik

Yenimahalle

BAŞAKŞEHİR

Ziya Gökalp

Şahintepe

Güvercintepe

BAYRAMPAŞA



Altıntepsi

Muratpaşa

Yenidoğan

İsmetpaşa

Terazidere

Ortamahalle

Yıldırım

Kartaltepe