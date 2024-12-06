İstihbarat Başkanlığı görevine yeni atama! Bakan Ali Yerlikaya, o ismi duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine yeni atama gerçekleştirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o ismi duyurdu. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstihbarat Başkanlığı görevine yeni atama! Bakan Ali Yerlikaya, o ismi duyurdu
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine yeni atama yapıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Ali Yerlikaya, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'un, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atandığını duyurdu.

İstihbarat Başkanlığı görevine yeni atama! Bakan Ali Yerlikaya, o ismi duyurdu - Resim : 1

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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