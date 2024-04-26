İstiklal Caddesi saldırganına ceza yağdı!

İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan ve 6 kişinin ölümüne neden olan terörist Ahlam Albashır'ın cezası belli oldu. PKK’nın talimatıyla gerçekleştirilen saldırı davasında 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar açıklandı.

Albahsır, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ve 6 kişiye karşı "kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Albahsır ayrıca diğer suçlardan da bin 794 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan 10 kişiden 4'ünün tahliyesine karar verildi.