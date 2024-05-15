İstiklal Caddesi'nde yangın paniği! Ekipler tarafından söndürüldü

İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde yer alan bir giyim mağazasının çatı katındaki plastik askıların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, mağazanın bulunduğu alanı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında bir mağaza çalışanı dumandan etkilendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İnan Güney, yaptığı açıklamada, "Teras katta başlayan bir yangın hızlıca kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Ekiplere teşekkür ediyorum. Bir yaralanma olmadan binaya sıçramadan müdahale edildi. Kontrol altına alındı. Mağaza katında çıkıyor yangın. 7. Katın terasında çıkıyor. Başka bir yere sıçramadan da hemen kontrol altına alınıyor. Yangının nedeniyle ilgili itfaiyeci arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor” dedi.

Mağazanın deposunda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.