İsveç'in NATO'ya Üyeliği Meclis'te Görüşülecek! Sosyal Medya'dan "Veto" Çağrısı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Görüşme öncesi sosyal medyada #NatodaİsveçeVeto etiketi gündem oldu. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medyadan etiketle bir paylaşım yaptı.

Yalçın paylaştığı videoda "İsveç bizim şehitlerimizin, askerlerimizin katillerinin, PKK'nın yuvası olmuş ve merkez üssüne dönmüştür. İsveç'in şimdi TBMM'de NATO'ya üyeliği oylanacaktır. Siyasi partilerin nasıl karar verdiği önemli değil ama ben milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Bir ABD bütün dünyayı BM'de veto ediyorsa, BM'nin bu anlamda hiç bir anlamı, hiç bir ülkenin anlamı yoksa, şimdi bütün milletvekillerine çağrıda bulunuyorum, İsveç'in NATO üyeliğini veto edin, vetonun ne olduğunu ABD de öğrensin diyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın, İsveç'in NATO üyeliğinin veto edilmesine çağrı yaptığı videoyu yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Şimdi #NatodaİsveçeVeto zamanı! Şehitlerimiz yüreğimizi dağlasın, PKK destekçisi İsveç’in NATO’da eli rahatlasın öyle mi? PKK Terör Örgütüne ülkesinde alan açan, veto uygulamayan İsveç’in NATO üyeliğini sırf ABD istiyor diye Meclisten geçirmek yürekleri kanatır. BM’de onlarca ülke Gazze’de soykırıma tepki koyarken, veto hakkını kullanıp İsrail’i kollayan ABD’de istiyor diye TBMM, PKK destekçisi İsveç’in NATO üyeliğini onaylayacak öyle mi? İsveç'in TBMM eliyle NATO'ya girmesine tüm milletvekilleri ret oyu vererek engel olmalıdır.

Şimdi #NatodaİsveçeVeto zamanı!



Şehitlerimiz yüreğimizi dağlasın, PKK destekçisi İsveç’in NATO’da eli rahatlasın öyle mi?



PKK Terör Örgütüne ülkesinde alan açan, veto uygulamayan İsveç’in NATO üyeliğini sırf ABD istiyor diye Meclisten geçirmek yürekleri kanatır.



BM’de onlarca… pic.twitter.com/QqEGM9XMOl — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) December 25, 2023

Perinçek de Milletvekillerine Seslenmişti

Sosyal medyada gündem olan etiket sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaklaşık bir ay önce yaptığı basın açıklaması akıllara geldi. Perinçek, açıklamasında milletvekillerine seslenmiş, "Milletvekilleri NATO vekili olamaz" demişti. Perinçek, ayrıca "NATO'ya evet, Filistin'e ihanettir" ifadelerini kullanmıştı.