İtalya'da kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya tarafından uluslararası düzeyde aranan Mısırlı suç örgütü lideri Assad Ali Gomaa Khodır’ın İstanbul’da yakalandığını duyurdu. İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçları nedeniyle kırmızı bültenle aranan Khodır’ın yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Yakalama operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Khodır’ın İstanbul’un Fatih ilçesinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Khodır, kıskıvrak yakalandı. Suç örgütü liderinin, İtalya’ya yasa dışı yollarla göçmen geçişini organize ettiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, “Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullanarak operasyona katılan emniyet güçlerine teşekkür etti.