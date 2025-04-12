Esenyurt'ta tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç, kız arkadaşına ve annesine saldırdı

Esenyurt’ta yaşanan kan donduran olayda, 17 yaşındaki H.E., kız arkadaşı M.N.G. ile tartıştıktan sonra onu bıçakladı, annesini ise öldürerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.E., kız arkadaşı M.N.G.’nin evine gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. H.E., elindeki bıçakla M.N.G.’yi boğazından yaraladı. Ardından genç kızın annesi Sevda G.’ye (49) kafasına sert bir cisimle vurarak saldırdı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, anne Sevda G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.N.G. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, genç kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay sonrası kaçan H.E.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.