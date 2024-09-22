İtirafçı Narin'i kimin ve neden öldürdüğünü söyledi!

NTV Haber Merkezi'nin aktardığına göre, Nevzat Bahtiyar, “Vicdan azabı çekiyorum” diyerek yeniden verdiği ifadesinde, bir kez daha cinayetin sorumlusunun amca Salim Güran olduğunu belirtti. Bahtiyar, cinayetin nedenini ise Narin’in, amcasını annesi Yüksel Güran ile uygunsuz bir şekilde görmesine bağladı.

Yaklaşık dört saat süren sorgusunda Bahtiyar, olayın sıcak anında ve Salim’in tehditleri nedeniyle bazı şeyleri farklı anlattığını söyledi. İfadesinde Salim Güran’ın çağrısı üzerine saat 15.08'de Narin’in evine gittiğini belirten Bahtiyar, eve vardığında kimseyi görmediğini ve “Bir oda dışında tüm kapılar kapalıydı. Salim, beni odaya götürdüğünde Narin’i yerde hareketsiz yatarken gördüm. Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, ‘Yüksel’le ilişkimizi gördüğü için kızı ben öldürdüm. Artık sen de suç ortağısın’ dedi.” şeklinde konuşarak olay gününü anlattı.

Bahtiyar ayrıca, Salim Güran’ın kendisini oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini ve Narin’in cesedini saklama sürecine dair neler yaşandığını da ifade etti.