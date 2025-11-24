İtiraz dilekçesi bakanlıkta: Mansur Yavaş'tan konser soruşturması iznine tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verilmişti.

Yavaş, bu karara tepkisini sosyal medya üzerinden göstererek yasal haklarını kullanacağını belirtmişti. Yavaş’ın, itiraz dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı’na sunduğu öğrenildi. Ayrıca, yasal hakkını kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunacağını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki dönemlere ilişkin benzer şikayetlerde belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken, bugün tam tersi bir uygulamanın başlatılmasını eleştirdi: "Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."

SORUŞTURMANIN ARKA PLANINDAKİ ZARAR İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın geçmişi oldukça kapsamlı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında idarenin toplam 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti. Soruşturma, 2021-2024 yılları arasındaki dönemi kapsıyor.

Bu bulgular üzerine, 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 14 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şunlar: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç.

Soruşturma, tutuklu 5 ve tutuksuz 9 sanık olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyle tamamlandı. 59 sayfalık iddianamede, sanıklar için "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş olup, davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026 tarihinde görülecek.