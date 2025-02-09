İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etti

İstanbul Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından ziyaret edildi. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Özdağ ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİ, MORALİ YÜKSEK

Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, Özdağ ve Toktaş’ın moralinin yüksek olduğunu ve sağlıklarının gayet iyi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Demokrasiye, hukuka ve adalete olan bağlılıklarını kendileri ifade ettiler” dedi.

Dervişoğlu, Türkiye'nin hukuki durumunun şu anki çıkmazından kurtulması gerektiğini vurguladı. Özdağ ve Toktaş'ın yargılandıkları dosyaların ve karşılaştıkları soruşturmaların içeriğiyle ilgili de bilgi aldığını belirten Dervişoğlu, gözaltına alınmalarının dahi hukuken mümkün olmadığını iddia etti. Dervişoğlu, bu eylemleri, "haksızlıklara karşı ses çıkaranları susturmaya yönelik girişimler" olarak tanımladı.

"YARGIYI SİLAH OLARAK KULLANANLAR BİR GÜN KENDİLERİNİ VURUR"

Dervişoğlu, siyasilerin, sivil toplumun, aydınların ve sanatçıların bu duruma sessiz kalmasının mümkün olmadığını belirterek, yargının doğru kullanılmadığına dair ciddi eleştirilerde bulunarak, "Her zaman söylüyorum, 'Hiçbir silah sahibine sadık değildir.' Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir, o silah kendilerini vurur." diye konuştu.

Dervişoğlu'nun basın açıklamasında Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ve bazı partililer de yer aldı.