İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "İçeride tıkanınca dışarıda tehdit yaratmaya çalışıyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsavat Dervişoğlu, İsrail tehdidi söyleminin hükümetin içeride tıkanıklık yaşadığı için yarattığını iddia etti. Meclis'te düzenlenen özel oturumu eleştirdi.

Müsavat Dervişoğlu, "'İktidarın, İsrail konusunun da ele alınacağı TBMM oturumunun gizli yapılmasıyla güttüğü ana hedef; muhalefetin eleştirilerini sansürlemektir' dedik. Ne katil İsrail ne de arkasındaki güçler, Türkiye topraklarına göz dikemez, işgal edemez ve bunu aklından dahi geçiremez. İçeride tıkanınca, dışarıda tehdit yaratmaya çalışmanın ve bunun üzerine politika bina etmeye kalkışmanın kimseye bir faydası yoktur." dedi.

Müsavat Dervişoğlu’nun gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililere el uzatması da vardı.

Müsavat Dervişoğlu, "İnce siyasi hesaplarınızın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hangi hesaplarla HÜDA-PAR’ın elini kaldırdığınızı, hangi amaçlarla DEM’e el uzattığınızı görüyor ve takip ediyoruz." dedi.