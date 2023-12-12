İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan İstifa Etti

İbrahim Özkan, yerel seçimlerde CHP ile İyi Parti’nin iş birliğini savunanlar arasındaydı.

Genel idare kurulunun ittifaksız yerel seçim kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

İstifa kararını da yine sosyal medyadan duyuran Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.