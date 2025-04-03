İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu ve Özdağ'ı ziyaret etti

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, parti içinde ziyaret edilecek isimleri bölüştüklerini belirterek, İmamoğlu ve Özdağ ile kendisinin görüştüğünü söyledi. Görüşmelerden elde edilen bilgilerin birleştirilerek kamuoyuna açıklanacağını ifade etti. Ayrıca, gözaltında ve tutuklu bulunan gençlerin dava süreçlerini partinin hukuk kurulu aracılığıyla yakından takip ettiklerini belirtti.

Dervişoğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda Silivri’de tutuklu bulunmayacağını ve diplomasının iptal edilmeyeceğini öne sürdü.

Fransız İhtilali sırasında Bastille Hapishanesi’nin mutlak monarşinin en belirgin sembolü olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Bugün Silivri’de inşa edilen düzeni Bastille Hapishanesi’ne benzetiyorum. Ancak biz hukukun ve anayasanın tanıdığı haklar çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Bir gazetecinin İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrıları hakkında hükümet yetkililerinin yaptığı alışverişleri sorması üzerine Dervişoğlu, "Alışveriş yapmak da boykot etmek de anayasal bir haktır. İnsanlar diledikleri gibi hareket edebilir. Ancak hükümet buradan kendisine bir mesaj çıkarıyorsa, vatandaşın ne demek istediğini anlamışlardır." yorumunu yaptı.

Oyuncuların mesleki dayanışma içinde sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Dervişoğlu, "Bir kişi anayasal hakkını kullanarak sosyal medya paylaşımı yaptı. Oyuncular nasıl dayanışma içindeyse biz de Aybüke Pusat’ın ve onun durumundaki herkesin yanındayız." ifadelerini kullandı.