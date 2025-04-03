Tartışma ölümle bitti! Evine gidip ateş etti

Olay, gece saatlerinde Hacıpir Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan K. ile Mustafa Bırtlak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K., av tüfeğini alarak Bırtlak’ın evine gitti ve peş peşe ateş etti.

Ağır yaralanan Mustafa Bırtlak, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından Hakan K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.