Tartışma ölümle bitti! Evine gidip ateş etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Hakan K., aralarında husumet bulunan Mustafa Bırtlak’ı tüfekle vurarak öldürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tartışma ölümle bitti! Evine gidip ateş etti
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Olay, gece saatlerinde Hacıpir Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan K. ile Mustafa Bırtlak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K., av tüfeğini alarak Bırtlak’ın evine gitti ve peş peşe ateş etti.

Ağır yaralanan Mustafa Bırtlak, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından Hakan K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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