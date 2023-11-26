İyi Parti'de Kazan Kaynıyor! Eski İyi Partili Partinin FETÖ Talimatıyla Kurulduğunu Söyledi

Listeler FETÖ tarafından gönderildi, milletvekilleri verilen paralara göre kapalı kapılar ardında belirlendi.

İyi Parti’deki iddiaları doğrulayan yeni bir açıklama daha geldi. Eski İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı, seçimlerde “milletvekili borsası” kurulduğunu söyledi.

Çakmaklı, seçimlerde milletvekili listelerinin “FETÖ” tarafından gönderildiğini iddia etti.

Milletvekili listelerinin kapalı kapılar ardından belirlendiğini söyleyen Çakmaklı, “81 ilin listesi dikkate alınmadan, Akşener'in evinde özel kalemi Esma Bekar ile yaptı” dedi.

Çakmaklı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin 3 milyon dolara başkasına satıldığını açıkladı.

“Partiye emek verenlerin değil, para verenlerin” listede yer aldığını belirten Çakmaklı, İyi Parti’nin “FETÖ” talimatıyla kurulan bir parti olduğunu söyledi.

Ayrıca Çakmaklı, Akşener’i kamufle edenlerin ise Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Esma Bekar, Metin Ergun, Burak Akburak olduğunu belirtti.