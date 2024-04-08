İYİ Parti'de Koray Aydın adaylığını açıkladı

İYİ Parti'de Meral Akşener'in 27 Nisan'da yapılacak genel başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İYİ Parti'de ilk adaylık duyurusunu geçen hafta Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yapmıştı. Meral Akşener'in açıklamasının ardından Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da aday olduklarını açıkladı.

Son olarak İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Koray Aydın, genel başkan adayı olmaya karar verdiğini duyurdu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı KoRay Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk milleti,

Değerli İYİ Partililer,

Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.

Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.

Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun.

Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.

Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız."