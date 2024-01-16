iyi Parti'de sular durulmuyor

Yeniden Refah ise yerel seçimlerde Ak parti ile görüşmelerin kesildiğini duyurdu. PKK’nın meclisteki siyasi ayağı CHP ile işbirliği gündemiyle pazarlık masasında olan DEM Parti’nin, DEVA ve Saadet Partisi ile de görüştüğü öğrenildi. İyi Parti ise seçim çalışmalarına istifaların gölgesinde devam ediyor.

31 Mart Yerel seçim takvimi ilerliyor. Yerel seçimlerde işbirlikleri ise siyasal partilerin gündeminde.



AK Parti, başta İzmir ve Ankara olmak üzere kalan il ve ilçe adaylarını perşembe günü açıklayacak. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ'ın duyurulması bekleniyor.



Yeniden Refah Partisi ile iş birliği görüşmeleri yapan Ak parti arasında görüşme trafiğinin durduğu bildirildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti'yle görüşmelerinin kesildiğini açıkladı.

PKK’nın meclisteki yeni yüzü DEM Parti’nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da CHP adaylarını destekleyeceği öğrenildi.



Öte yandan, Dem Parti’nin yalnızca CHP ile değil DEVA ve Saadet Partisi ile de görüştüğü de kulislere yansıdı.

İyi Parti ise istifaların gölgesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Adana'nın Çukurova ilçesinde İYİ Parti üyesi 130 kişi “partiye inancımız kalmadı” gerekçesiyle partisinden istifa etti.