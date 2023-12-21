İyi Partiden İstifa Eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan Kimdir?

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, yaptığı yazılı açıklama İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yüksel Arslan aynı zamanda bağımsız milletvekili olacağını da açıkladı. Peki Yüksel Arslan kimdi? Nerelidir?

Yüksel Arslan Kimdir?

Yüksel Arslan, 1963 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı’nda, lise öğrenimini Keçiören Çevre Sağlığı Koleji’nde, yükseköğrenimini ise Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde Tıbbi Teknolog olarak tamamladı.

1981 yılında Sağlık Bakanlığı'na Çevre Sağlık Teknisyeni olarak başladı. Arslan, aynı zamanda öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde de yer aldı. 2019 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Yüksel Arslan, AHİD, Ankaralılar Vakfı, Beypazarlılar Vakfı ve Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde de görev almaktadır. Arslan aynı zamanda Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanıdır.

28. dönem İyi Parti Ankara Milletvekilliği görevini yürüten Yüksel Arslan, partisinden istifa etti.

Yüksel Arslan evli ve 3 çocuk babasıdır.