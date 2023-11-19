İyi Partili isim İBB başkan aday adayı olduğunu Açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçlerde 'yola çıkmaya hazırım' vurgusu yapan ve İBB aday adaylığı sinyallerini veren İYİ Parti'nin Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, İBB başkanı aday adayı olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'hakkındaki adaylık' iddialarını alıntılayan Sarı, ''İstanbul’un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum'' dedi.