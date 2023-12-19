İyi Parti'yi Karıştıran Gizli Trafik

Karşılıklı suçlamalar, gizli pazarlıklar derken cadı kazanı kaynadı. İyi Parti ile CHP arasındaki soğuk rüzgarlar yerini savaş naralarına bıraktı. 

İyi Parti'yi Karıştıran Gizli Trafik
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Genel seçimde esen soğuk rüzgarlar yerini savaş söylemlerine bıraktı. İyi Parti’de ardı kesilmeyen istifaların ardından Genel Başkan Meral Akşener sert bir açıklama yaptı.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "yerel seçimde iş birliği yapılmadığı" gerekçesiyle partisinden istifa etmişti.

Özkan’ın istifası ve açıklamaları Akşener için bardağı taşıran son damla oldu. Akşener CHP'yi işaret etti, "savaş ilanı" dedi.

İyi Parti'den istifası olaylı olan İbrahim Özkan ise istifa süreciyle ilgili TV100 yayınına katıldı. Özkan yayındayken kanal binası önünde de protestolar vardı.

Manisa Alaşehir'de de 21 kişilik yönetim kurulu İYİ Parti'den istifa etti.

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