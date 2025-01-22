İzmir esnafı, Salepçioğlu İş Hanı mücadelesini kazandı

İzmir'de Kemeraltı esnafı, Salepçioğlu İş Hanı'nın ihale yoluyla kiralanmasına karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Esnafın ve kamuoyunun tepkileri sonucu ihale üçüncü kez iptal edildi. İhalede adı geçen TARKEM, MOSSAD bağlantılı isimlerle gündeme gelmişti.

SALEPÇİOĞLU İŞ HANI ESNAFI MÜCADELE SONUCUNDA BİR BAŞARI DAHA KAZANDI.



İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Salepçioğlu İşhanı, 2024’ün Ağustos ayından bu yana ihalelerle gündeme geliyor. 150 esnafın ve 600 çalışanın verdiği mücadele tüm Türkiye’nin dikkatini çekti. Üç kez iptal edilen ihaleler, esnafın dirayetini ve kararlılığını gözler önüne serdi.



20 Ağustos 2024, 17 Aralık 2024 ve 22 Ocak 2025 tarihlerinde yapılması planlanan ihaleler, esnafın kararlı duruşu, Vatan Partisi'nin desteği ve kamuoyu baskısıyla iptal edildi.



Salepçioğlu İşhanı’nın vakfiyesinde “ticarethane” olarak kullanılacağı açıkça belirtilmişken, ticaret+turizm işleviyle ihaleye çıkarılması, esnafı ve kamu vicdanını yaraladı.

Süreç boyunca TARKEM'in karanlık bağlantıları ve şaibeli ilişkileri, esnafın ve kamuoyunun tepkisini çekti. Özellikle, İsrailli bir ekip ile ilişkilendirilen ve Kemeraltı’nda bir iskân politikası güttüğü iddiaları, bu yapının üzerindeki soru işaretlerini artırdı.

Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, ekmek teknelerine sahip çıktıklarını söyledi.



