İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP-C terör örgütüne üye olma, örgütsel eylemler ve finansman faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği, diğer 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.