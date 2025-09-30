İzmir saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ şehit oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Amilağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 23 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa’ya gönderileceği öğrenildi.

Balçova’da 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü, polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı polis memuru Murat Dağlı ve Galip Güleç ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir saldırı şehit
