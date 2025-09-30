Bursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 12 günlük su kaldı

Bursa’nın başlıca içme suyu kaynakları olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında, kuraklığın etkisiyle su seviyesi ortalama yüzde 3,84’e düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 6 aylık raporuna göre, “olağanüstü kuraklık” yaşayan iller arasında yer alan Bursa’da barajlardaki su seviyesi kritik düzeyde

Yayınlanma:

Kentin içme suyunun büyük bölümünü sağlayan 125 milyon metreküplük Doğancı ve 60 milyon metreküplük Nilüfer barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 3,84’e kadar geriledi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya’nın bir bölümüne su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa döndü. Bu ilçelerdeki su ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan barajlarda yalnızca 12 günlük su kaldığı bildirildi.

“10 YIL ÖNCE DOLULUK ORANI YÜZDE 60’TAYDI”

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, yüksek buharlaşma, tarımsal, sanayi ve evsel tüketimin artması nedeniyle suya olan ihtiyacın her geçen gün yükseldiğini vurguladı.

Yağışların vaktinde gerçekleşmemesinin barajlarda ciddi sorunlara yol açtığını dile getiren Dindar, şunları söyledi:
“Şu anda Bursa’nın barajları Doğancı ve Nilüfer’deki doluluk oranı ortalama yüzde 3,84. Hiç yağmur yağmaması durumunda yalnızca 12 günlük suyumuz kaldı. Oysa bu barajların doluluk oranı 10 yıl önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmur yağışlarıyla nisan ve mayıs aylarında doluluk oranları yükselirdi. Yaz mevsimi kurak geçse bile su sıkıntısı yaşanmazdı. Ancak son verilere baktığımızda, barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde hızla azaldığını görüyoruz. Yüzde 60 seviyelerinden bugün yüzde 4’ün altına kadar düşmüş durumdayız.”

bursa alarm baraj doluluk
