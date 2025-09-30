Kampüste facia: Dolmuş ağaca çarptı, 13 öğrenci hastanede

Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde kontrolden çıkan dolmuşun ağaca çarpması sonucu 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, üniversite kampüsündeki Veteriner Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 71 K 0027 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 öğrenci, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası kırıkkale
