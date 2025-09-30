Jandarma aracına minibüs çarptı: 2 asker şehit, 1 vatandaş hayatını kaybetti

Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen kazada jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit oldu, 1 vatandaş yaşamını yitirdi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında Ankara-Niğde Otoyolu’nda sabah saatlerinde büyük bir trafik kazası yaşandı. Yol kenarında duran Mobil Otoyol Jandarma Karakolu’na ait minibüse, seyir halindeki başka bir minibüs arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle jandarma aracında bulunan askeri personeller ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 JANDARMA ŞEHİT, 1 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otoyol jandarma aracındaki 2 askeri personel şehit oldu. Çarpan minibüste bulunan 1 vatandaş da yaşamını yitirdi. Olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Kazanın ardından otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazada yaralanan askerler ve vatandaşlar, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray şehit
