Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı! 547,7 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stokunun 547,7 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 295 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı! 547,7 milyar dolara ulaştı
Yayınlanma:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın milli gelire oranı yüzde 37,2 olarak hesaplandı.

Net dış borç stoku ise aynı dönemde 295 milyar dolar oldu. Net stokun milli gelire oranı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın verilerine göre Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak belirlendi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini de paylaştı. Buna göre, Türkiye’nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira oldu. Bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 24,1 olarak hesaplandı.

Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?Yurt
Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı: İşte ayrıntılarTrump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı: İşte ayrıntılarGündem
Hazine ve Maliye
Günün Manşetleri
Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı!
Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı
“İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi bu yıl ihaleye çıkıyor”
İzmir merkezli FETÖ operasyonu
CHP’de Mansur Yavaş’ın adaylık şartı netleşti
Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Netanyahu Trump'ın Gazze planını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar 30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar
Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor? Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar