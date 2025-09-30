Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı! 547,7 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın milli gelire oranı yüzde 37,2 olarak hesaplandı.

Net dış borç stoku ise aynı dönemde 295 milyar dolar oldu. Net stokun milli gelire oranı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın verilerine göre Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini de paylaştı. Buna göre, Türkiye’nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira oldu. Bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 24,1 olarak hesaplandı.