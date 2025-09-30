Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı: İşte ayrıntılar

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından planın detaylarını paylaştı.

Plan, Hamas’a iletildi ancak Hamas, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını içermeyen teklifleri kabul etmeyeceklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, planı desteklediğini belirtti ve savaş hedeflerine uygun olduğunu söyledi.



PLANIN 20 MADDESİ ÖZETİ

Gazze, terörden arındırılmış ve komşulara tehdit oluşturmayan bir bölge haline getirilecek.

Gazze, halkın yararına yeniden geliştirilecek.

Her iki tarafın kabulü halinde savaş derhal sona erecek ve İsrail güçleri çekilecek, askeri operasyonlar askıya alınacak.

İsrail, 72 saat içinde hayatta olan ve ölen tüm rehineleri iade edecek.

Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra belirli mahkumlar ve gözaltındaki Gazze sakinleri serbest bırakılacak; ölen rehineler için ceset takası yapılacak.

Barış içinde yaşamayı ve silahlarını teslim etmeyi taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek; ayrılmak isteyenler güvenli geçiş imkânı bulacak.

Gazze’ye yardım gönderilecek; altyapı, hastane ve fırınlar rehabilite edilecek, enkaz kaldırılacak.

Yardım ve dağıtım BM, Kızılay ve bağımsız uluslararası kurumlar aracılığıyla yapılacak; Rafah geçişi iki yönlü açılacak.

Gazze, geçici teknokratik bir Filistin komitesi yönetiminde olacak; “Barış Kurulu” gözetiminde modern ve verimli bir yönetim kurulacak.

Ekonomik kalkınma planı hazırlanacak ve uluslararası yatırım fırsatları değerlendirilecek.

Tercihli gümrük tarifesi ve özel ekonomik bölge kurulacak.

Kimse Gazze’yi terk etmeye zorlanmayacak; isteyen ayrılabilir ve geri dönebilir.

Hamas ve diğer gruplar yönetimde rol almayacak; silah altyapısı imha edilecek ve silahsızlandırma süreci başlatılacak.

Bölgesel ortaklar, Yeni Gazze’nin güvenliğini ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini garanti edecek.

ABD ve uluslararası ortaklar, Gazze’ye geçici Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) konuşlandıracak; güvenlik ve yeniden inşa sağlanacak.

İsrail, Gazze’yi işgal veya ilhak etmeyecek; güvenlik çemberi dışında kademeli çekilme yapılacak.

Hamas planı reddederse, ISF ve yardım operasyonları belirlenen bölgelerde devam edecek.

Dinler arası diyalog süreci kurularak hoşgörü ve barış kültürü teşvik edilecek.

Filistin halkının kendi kaderini tayin ve devlet kurma hakkı, planın uygulanmasıyla güvence altına alınacak.

ABD, İsrail ve Filistin arasında diyalog kurarak barışçıl ve müreffeh bir birlikte yaşama zemini oluşturacak.