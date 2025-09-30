Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar: Oğlunun ifadesi ortaya çıktı!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tut'un evinde kurulu yapay zekâ özellikli güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Sistem, ses ve hareket odaklı kayıt yapabiliyor ve videodaki bazı kesintiler de bu özelliğe bağlı olarak oluşuyor. Görüntüler, detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

OTOPSİDE DARPA İZİ BULUNMADI

Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıtları ve şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmeler incelendi. Olay günü herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirlendi. Tut'un daha önce de evin kaygan zemini nedeniyle düştüğü ve bu sebeple hastaneye başvurduğu, ifadesinde polise bunu aktardığı öğrenildi. Olası darp izlerine rastlanmadı.

Alkol veya uyuşturucu etkisinin tespiti için alınan kan örnekleri ve numunelerin Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi sürüyor.

TUĞBERK GÜLTER: "KAYIP DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olay günü İstanbul'daki evinde uyurken ablası Tuğyan Ülkem Gülter’in aradığını ve çığlık attığını anlattı. Hemen Çınarcık Devlet Hastanesi'ne gittiğini belirten Gülter, güvenlik kamera görüntüleriyle annesinin tuvaletten çıktıktan sonra Roman havası çaldığını duyduğunu aktardı.

Gülter, annesinin alkolün de etkisiyle camı açmak isterken kayıp düşmüş olabileceğini belirterek, "Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir" dedi.

KIZI DA OLAYI ANLATTI

Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde, annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydırdığını ve açık olan camdan düştüğünü aktardı. 52 yaşındaki şarkıcının cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti.