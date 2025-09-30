Nejat İşler’e kafa atan muhabir Tarık Eker’in işine son verildiği iddia edildi!

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Nejat İşler, bir mekandan çıkarken magazin muhabirlerinin sorularıyla karşılaştı. Soruların ısrarla yöneltilmesi üzerine sinirlenen oyuncunun, muhabirlere küfrettiği anlar kameralara yansıdı.

Bu tepki sonrası Beyaz TV muhabiri Tarık Eker, Nejat İşler’e kafa atarak karşılık verdi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve geniş kesimler tarafından eleştirildi.

Ekonomim'e göre, oyuncu Nejat İşler ile tartışan ve sinirlenerek kafa atan magazin muhabiri Tarık Eker'in işten çıkarıldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Tarık Eker, sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi. Eker, yaşananların perde arkasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Nejat İşler’in hem bana hem de kızıma küfrettiğini duyunca sinirlerime hakim olamadım ve tepki gösterdim.”

Beyaz TV cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), basın mesleğinin onurunu zedeleyen ve taciz boyutuna varan tavırların gazetecilikle bağdaşmadığını açıkladı.