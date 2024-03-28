İzmir Şehir Hastanesi'nde hekimler eylem yaptı

Açılışı defalarca ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hekim eylemiyle tekrar gündem oldu. Çok sayıda eksiğe rağmen yüksek performansla çalıştıklarını belirten hekimler, teşvik ödemelerinin seviyesinin düşük kaldığını söyledi.

Hekim Birliği Sendikası İzmir Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde eylem yaptı. Ulusal Kanal’a konuşan İzmir Şube Başkanı Doktor Bahar Sarı Narğis, “bu adaletsizlik bir an önce giderilmelidir” dedi.

Hekim Birliği Sendikası hastane temsilcisi Doçent Doktor Feriyde Çalışkan da İzmir’deki hastanelerin arasından en düşük teşvik ödemesini aldıklarının altını çizdi.

Sendika hastane idarecileri ile ücretlerdeki düşüklüğü görüştü. İdare ise “teşvik ödemelerinin bir kısmının hastaneyi işleten şirkete ödendiğini" açıkladı.

Emek sömürüsüne karşı olduklarını belirten Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Doktor Gökhan Doğramacı, doktorların emeklerini alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.